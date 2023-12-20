新聞女王｜曉薇眼淚唔夠Man姐一喝即開水喉 Slash戲內體貼戲外一樣暖…
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無線娛樂新聞台報導：新聞女王｜曉薇眼淚唔夠Man姐一喝即開水喉 Slash戲內體貼戲外一樣暖
踏入結局篇嘅《新聞女王》各個主要角色都分別面對唔同命運，受到喪妹等嚴重打擊嘅 曉薇 何依婷 更因為情緒問題意圖輕生，Regina仲話好在有 佘詩曼 在場狂鬧，自己先可以喊完又喊咋。Regina又指阿佘處理劇本同故事非常深入通透，令自己眼界大開呀。
至於同曉薇低潮相遇嘅 馬貫東 一吻定情，不過可惜因為阿Mark撞車身亡而陰陽相隔，但係Regina就大讚呢位拍榴戲內戲外都係百分百暖男，既細心又認真喇。至於扮演富二代飛車引發意外嘅 孔德賢 ，拍攝前一樣做咗唔少準備先投入拍攝呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台