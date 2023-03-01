佘詩曼《新聞女王》主播look率先曝光 預告與馬國明針鋒相對
佘詩曼坐喺主播台前仍然氣場十足，睽違多年再返娘家拍劇，佢喺化妝間時感覺好特別：「好開心，好似返咗屋企咁。」馬國明稱好享受跟阿佘合作，阿佘即反駁：「今次唔會，因為我哋係成日鬧交，我哋今次係敵對。」佘詩曼亦有意做幕後工作，不過暫時要專心拍劇，此外，馬國明透露未婚妻湯洛雯最近主力籌備婚禮，自己負責畀錢。
何依婷喺劇中飾演佘詩曼嘅下屬，二人有好多對手戲，佢覺得好興奮，而林正峰則演馬國明下屬，稱兩組人係敵對關係，同劇嘅李施嬅早前去馬爾代夫旅行享受陽光與海灘，李施嬅坦言：「除咗工作之外，一定要學識放鬆自己，我哋呢套劇都有講情緒病嘅嘢，一定識得減壓。」
網民點睇？
好期待李施嬅新劇。
期待施嬅阿佘馬明🎉
又有得睇Selena❤❤❤🎉
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