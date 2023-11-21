新聞女王｜台前幕後齊聚見證首集On Air 阿佘爆何廣沛床戲頂足3個月…
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無線娛樂新聞台報導：新聞女王｜台前幕後齊聚見證首集On Air 阿佘爆何廣沛床戲頂足3個月
重頭台慶劇《新聞女王》星期一正式首播，一眾台前幕後就約埋一齊食飯齊齊欣賞首集推出， 佘詩曼 馬國明 李施嬅 何廣沛 何依婷 王敏奕 林政峰 龔慈恩 仲有總監製 鍾樹佳 等都有出席，而 吳業坤 仲非常連戲，呢晚都繼續揸住攝影機記錄現場情況呀。
雖然劇中阿佘同馬明鬥到出面，不過呢日就排排坐不知幾Friend，佢哋仲大讚劇中嘅緊湊劇情，尤其對巴士翻側嘅大型意外場面印象深刻呀。阿佘同Selena仲話當日天氣熱到接近40度，諗起都辛苦呀。
抄演新紮記者嘅Venus暫時仲未出場，呢日佢就睇到眼都唔眨，仲話劇情非常吸引，而坤哥就爆Venus第4集就會出場同大家見面喇。
阿佘同Matthew唔止係新聞部同事，幕後仲有一段秘密地下情，仲會上演一幕香艷床戲，呢日佢哋就分享拍攝當嘅細節，Matthew仲被阿佘爆堅持足足3個月保持一身好肌肉上陣，而Matthew仲身水身汗一身男人味上場喎。
劇集播出之後喺內地大獲好評，而身為新聞台老闆嘅龔姐就話心情非常興奮，仲話唔少內地朋友都大讚故事，Regina亦都大讚節奏緊奏張力又強咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台