新聞女王｜阿佘帶隊北京宣傳拜訪兩大傳媒 馬明爆新演員壓力大女王開P…
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無線娛樂新聞台報導：新聞女王｜阿佘帶隊北京宣傳拜訪兩大傳媒 馬明爆新演員壓力大女王開Party聯誼
「Man姐」 佘詩曼 為首嘅SNK新聞部，每晚喺台慶劇《新聞女王》為大家帶來主播枱以外嘅明爭暗鬥，呢日阿佘同埋 李施嬅 何依婷 同 馬國明 就兵分兩路到北京，到訪兩大傳媒機構所在地洗樓式宣傳，接受唔同種類嘅訪問喇。
唔少平時位處幕後嘅職員同事呢日都非常熱情，阿佘就話過往都有近似經驗，仲親手為大家派發預先準備嘅禮物，更被大家狂問劇中嘅千絲萬縷關係，可惜同做新聞一樣要事事保密，阿佘就連少少劇透都唔講得，仲話呢次演出有好大發揮，今次演出好玩又大挑戰呀。
呢日佢哋拜訪時遇到唔少Fans，其中女王Man姐就最受歡迎，大家都非常渴望接近影返張相。而Selena首次參與類似宣傳就覺得非常新鮮喇，仲話已經把握機會狂食北京填鴨喇。同樣首次參與洗樓宣傳嘅新聞小花Regina，繼續喺當地寒得下騷美腿，佢仲有必殺技保暖唔怕凍呀。
而馬明今次就做獨行俠，接受唔同傳媒嘅訪問，仲話今次受訪有非常多唔同形式嘅訪問，令佢覺得非常特別。馬明仲爆Man姐氣勢強勁，未開拍已經被嚇窒，而阿佘仲特別安排一個Party同大家增進感情，等拍攝時更有默契氣氛融洽呀。
網民點睇？
TVB可能唔知😂馬國明係大馬既地位😅唔輸劉德華😅
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台