新聞女王｜演員圍讀劇本阿佘指主播唔易做 施嬅任無冕王據理力爭

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新劇《新聞女王》近日已經正式開拍，而一班演員早前就喺拍攝前圍讀劇本，呢日一場要簡單撒嬌嘅對白就已經令 佘詩曼 同 譚俊彥 多次同監製 鍾樹佳 仲有 關文深 討論應該點先可以正確表達角色嘅情感喇。

呢部以電視台新聞室主播間角力嘅新劇，呢日除咗有阿佘同阿Shaun之外仲有 李施嬅 馬國明 何依婷 同 馬貫東 等齊齊圍讀了解劇本故事，阿Shaun仲話非常期待同阿佘合作，女主角阿佘仲話其實主播一啲都唔易做呀。

馬明同施嬅就會有一段感情發生，今次唔使再穿越時空嘅施嬅今次就會膽大包天，據理力爭咩人都一樣夠膽鬧呀。Regina今次就成為阿佘劇中嘅徒弟，佢仲話新劇故事非常精彩，角色仲有非常有層之，而東東就成日要留喺車入面，但係唔同揸車動作就一啲都考佢唔到喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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