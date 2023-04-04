新聞女王｜演員圍讀劇本阿佘指主播唔易做 施嬅任無冕王據理力爭

無線娛樂新聞台報導：新劇《新聞女王》近日已經正式開拍，而一班演員早前就喺拍攝前圍讀劇本，呢日一場要簡單撒嬌嘅對白就已經令 佘詩曼 同 譚俊彥 多次同監製 鍾樹佳 仲有 關文深 討論應該點先可以正確表達角色嘅情感喇。