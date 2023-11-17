《新聞女王》製作特輯丨女王初現 佘詩曼惡鬥馬國明
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無線娛樂新聞台報導：萬眾期待嘅台慶劇《新聞女王》就嚟開播。主演嘅佘詩曼喺劇中為同死對頭馬國明爭新聞有各種明爭暗鬥。由於劇中有唔少專業用詞同大量對白，難怪阿佘都話為咗今次套劇做咗唔少功課。
劇中阿佘面冷心熱，對住對手外表冷酷無情，但面對飾演佢另一半嘅譚俊彥Shaun時，就會露出難見嘅笑臉，所以Shaun都話佢嘅角色係為咗令劇中嘅阿佘可以放鬆心情開心咁笑。可惜阿佘同Shaun呢對情侶兼工作拍檔，因為一次拍住出去做槍戰採訪，Shaun唔少心被流彈射傷，令佢唔可以繼續做攝影師嘅工作，轉行去咗做車房。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台