新聞女王｜阿佘Last Day探譚俊彥默契十足 何依婷高Ling為上位各耍…
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無線娛樂新聞台報導：新聞女王｜阿佘Last Day探譚俊彥默契十足 何依婷高Ling為上位各耍奇招手段
由 佘詩曼 領軍嘅台慶劇《新聞女王》開播首周收視成績突出，大家都對Man姐佐治嘅爭鬥，仲有主播枱下阿佘同 何廣沛 仲有 譚俊彥 之間嘅兩段感情非常好奇，假辭職被玩嘅Man姐呢日因為一肚氣去車房搵阿Shaun，表面睇非常佢哋非常熟悉親密，其實呢場原來係佢哋拍攝嘅首日合作咋。
阿佘同阿Shaun呢場簡簡單單就默契十足，而跟隨佢嘅 何依婷 被 馬國明 半利用都懵然不知，同 高海寧 鬥到難分難解仲不時嬲到落淚，高Ling同Regina仲話佢哋嘅競爭未有耐完呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台