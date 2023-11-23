獨家丨佘詩曼氣場太勁令高海寧膽怯 陳敏之遭家暴露出瘀青手臂
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無線娛樂新聞台報導：佘詩曼同陳敏之首日為《新聞女王》開工就要拍攝掌摑戲，雖然係首日開工，但現場見兩位好快就已經進入狀態。
對於第一日開工就被安排拍呢場戲，阿佘笑住話：「監製咩安排呀，第一日就咁激烈。」佢又指拍掌摑戲最難把握嘅係遠近嘅距離，所以拍攝時好難就位。問到阿佘劇中Man姐嘅角色係咪有好多鬧交戲？佢就話呢日拍嘅戲份，係想用激將法嚟激發返敏之喺劇中嘅自信，令對方可以爭取返屬於自己嘅嘢。
敏之就透露自己劇中嘅角色相當淒慘，不時畀老公虐打，佢仲將滿佈瘀青嘅手露出嚟畀大家睇，唔講真係以為佢被家暴呀！
高海寧同何依婷喺劇中就分別喺唔同陣營，呢日何依婷同高ling就拍攝對質戲，一手翻枱嘅何依婷仲喊到勁可憐，最後要身為師傅嘅阿佘趕嚟安慰。對於喺劇中同阿佘有唔少對手戲嘅高ling，就話同對方對戲時，經常會畀阿佘嘅氣場震攝住，仲話一畀阿佘望住，內心就會忍唔住有啲怯：「但係佢嗰個氣場反而幫到我個角色份戲，係即刻入場，我覺得嗰日係我真真正正搵到Cathy（高ling劇中角色）嘅一日。」而再次同高ling合作嘅阿佘，就讚對方成長咗好多，阿佘仲笑言：「佢話見到我會怯啫，但我見嗰到喎！」
網民點睇？
说真，佘诗曼具有汪明荃坚定自信的阿姐霸气气场，而且，俩人的身材高度差不多，在无线的众女演员中，汪阿姐的气势，只有/能够在佘诗曼的身上清楚看到。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台