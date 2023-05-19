新聞女王丨佘詩曼馬國明為爭新聞鬥餐死 吳業坤呻無口福食大餐
阿佘嘅演技不容置疑，但估唔到今次喺《新聞女王》入面，竟然會有戲份難倒佢，仲話自己拍完幾take之後都佘冇咩信心，要求導演再嚟多take呀！
有副天然呆樣嘅馬明，今次就要挑戰真人性格完全相反嘅陰濕小人角色，喺劇中仲為咗爭收視仲要成日密謀整死對手。而李施嬅亦分享佢個角色同自己有極大反差，雖然係為咗相做好新聞，但同時都極寸嘴，仲透露有場戲會捉住阿佘衫領狂鬧呀！
劇中演新聞小花嘅王敏奕同何依婷，就分別演阿佘同施嬅嘅徒弟，前者演一個思想單純樂天嘅女仔，而後者就扮演滿腹心計嘅人。
雖然劇中每日如戰場一樣，但劇外眾演員相處得相當融合，仲不時會輪流請食喇，阿佘更加係成日萬歲請食飯，鄧智堅、何廣沛就話佢哋嘅「基本」飯盒都配備龍蝦、花膠同海蔘，真係羨慕死人呀！不過坤哥吳業坤就相當葡萄，因為佢話每次阿佘請食大餐，自己當日都係冇通告冇緣品嚐呀！
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