新聞女王丨佘詩曼馬國明為爭新聞鬥餐死 吳業坤呻無口福食大餐

新聞女王丨佘詩曼馬國明為爭新聞鬥餐死 吳業坤呻無口福食大餐

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：新劇《新聞女王》開拍以嚟備受關汪，呢日眾演員喺劇中嘅新聞中心列陣見傳媒，相當有氣勢。

今次喺劇中同馬國明演針鋒相對嘅死對頭，佘詩曼話相當有新鮮感，佢仲解構同馬明不和完全係因為要爭獨家新聞，阿佘又話今次演過呢個主播角色之後，更加敬佩一眾新聞工作者呀。

阿佘嘅演技不容置疑，但估唔到今次喺《新聞女王》入面，竟然會有戲份難倒佢‌，仲話自己拍完幾take之後都佘冇咩信心，要求導演再嚟多take呀！

有副天然呆樣嘅馬明，今次就要挑戰真人性格完全相反嘅陰濕小人角色，喺劇中仲為咗爭收視仲要成日密謀整死對手。而李施嬅亦分享佢個角色同自己有極大反差，雖然係為咗相做好新聞，但同時都極寸嘴，仲透露有場戲會捉住阿佘衫領狂鬧呀！

劇中演新聞小花嘅王敏奕同何依婷，就分別演阿佘同施嬅嘅徒弟，前者演一個思想單純樂天嘅女仔，而後者就扮演滿腹心計嘅人。

雖然劇中每日如戰場一樣，但劇外眾演員相處得相當融合，仲不時會輪流請食喇，阿佘更加係成日萬歲請食飯，鄧智堅、何廣沛就話佢哋嘅「基本」飯盒都配備龍蝦、花膠同海蔘，真係羨慕死人呀！不過坤哥吳業坤就相當葡萄，因為佢話每次阿佘請食大餐，自己當日都係冇通告冇緣品嚐呀！

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 