《新聞女王》北京宣傳受熱捧 佘詩曼逼供馬國明奉子成婚
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無線娛樂新聞台報導：萬眾期待嘅TVB台慶劇《新聞女王》將於11月20號晚首播，其中3位女王佘詩曼、李施嬅、何依婷聯同馬國明一齊到北京為劇集宣傳，四人分享拍攝趣事及在台上大玩問答遊戲整蠱對方，大家嘅反應都好靈敏。
幾位對答充滿笑料，估唔到阿佘會突然新聞女王上身，追問即將結婚嘅馬國明同未婚妻湯洛雯係咪奉子成婚，代所有觀眾問咗最想知嘅問題，事後阿佘受訪時就笑笑口講sorry，仲話一切都係為咗搞氣氛，並非事實。
要飾演新聞女王一啲都唔簡單，除咗思路清晰，對答如流之外，仲要識臨場執生，挑戰各種考驗之下，就連視后阿佘都話難度高。飾演記者嘅施嬅就憶起拍攝時被導演要求臨場發揮戲份，令佢好大壓力，至今仍記憶猶新，而依婷亦有分享難忘經驗。
三位主播更即場化身女團大跳K-Pop炒熱現場氣氛，之後就同台下粉絲們近距離接觸交流，其中一位男fans打扮成阿佘曾經演繹嘅角色造型嚟見偶像，又送上一段親自剪輯嘅片段，令阿佘掀起不同年代回憶。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台