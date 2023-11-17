《新聞女王》北京宣傳受熱捧 佘詩曼逼供馬國明奉子成婚

無線娛樂新聞台報導：萬眾期待嘅TVB台慶劇《新聞女王》將於11月20號晚首播，其中3位女王佘詩曼、李施嬅、何依婷聯同馬國明一齊到北京為劇集宣傳，四人分享拍攝趣事及在台上大玩問答遊戲整蠱對方，大家嘅反應都好靈敏。