新聞女王｜文家軍佐治黨鬥到籃球場 高海寧睇好團隊頒獎禮得獎
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無線娛樂新聞台報導：台慶劇《新聞女王》眨眼間進入結局周喇，文家軍同佐治黨由劇裡鬥到劇外，一眾演員呢日出席籃球賽，繼續分成兩派將鬥爭戰地移師到球場，大家對賽事非常落力，戰況亦非常激烈，何廣沛更帶病上陣。
賽事最後由文家軍勝出，喺劇集總監製 鍾澍佳 手上接過獎項。喺劇中不同陣營但最後成為CP嘅高海寧、林正峰，雖然嚟到球場變返對手，之但係面對女神高Ling奮身攔截，最被俾人偷波，正峰不但冇讚隊友，仲要怪隊友嚇走高Ling呀！
《萬千星輝頒獎典禮》入圍名單出爐，一眾演員喺活動上不忘積極拉票。飾演「許詩晴」一角而大受觀眾喜愛嘅高Ling，亦被睇好可以奪得「最佳女配角」獎項，正峰仲積極喺自己嘅粉絲群為高Ling同Matthew拉票。而高Ling自己就最睇好劇集團隊可以得獎，事關劇集有咁好既迴響，都係全靠呢班幕後功臣。
結局周劇情越演越精彩，方太 龔慈恩 同飛爺 鄧智堅 都叫大家要記得留意劇情發展，飛爺仲透露喺SNK改革之戰中，佢都會忍唔住落場參與呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台