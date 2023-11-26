新聞女王｜坤哥演出後深明攝影師辛勞 高Ling追車未驚過李國麟嚇窒陳…
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無線娛樂新聞台報導：新聞女王｜坤哥演出後深明攝影師辛勞 高Ling追車未驚過李國麟嚇窒陳楨怡
「Man姐」 佘詩曼 主演嘅台慶劇《新聞女王》，第5集 吳業坤 扮演嘅攝影師現場採訪 李國麟 持刀槍場面，唔止因為天氣炎夏成身汗，仲話拍攝後非常明白攝影師嘅苦勞呀。呢集劇情 講到 高海寧 搵到 李國麟 千金 陳楨怡 更上演一段飛車追訪戲，仲令佢回憶當年初次拍飛車戲嘅場面。
高Ling仲指呢場戲大家睇落緊張，不過佢就反而最重視咬字正唔正，因為拍攝效果唔需要真係飛車，現場都係以安全車速駕駛咁話。之後父女加埋高Ling困獸鬥一幕，李國麟持刀不斷向兩女指嚇，Celina話見到對方已經驚，仲話即時令自己入戲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台