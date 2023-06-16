《新聞女王》煞科宴丨佘詩曼難捨「Man姐」角色感空虛 李施嬅仍未抽離…
TVB新劇《新聞女王》終於煞科，呢日總監製鍾澍佳率領幾位主角佘詩曼、馬國明、譚俊彥、高海寧、李施嬅及王敏奕等台前幕後人員齊聚食收工飯，今次用咗3個幾月便完成拍攝。
佘詩曼最唔捨得係「Man姐」呢個角色，本來阿佘以為自己好唔鍾意啲對白，皆因啲對白又多又難背，阿佘坦言拍完返到屋企唔使背對白，個人反而覺得有啲空虛。
高海寧嫌拍得唔夠喉，佢好想同阿佘多啲對手戲，馬國明好唔捨得呢班好夾嘅演員，今次不少演員喺劇中挑戰演主播或記者，成日要記一大段台詞，考演技同記性，而李施嬅指自己仍未抽離劇中狀態，王敏奕坦言被阿佘大讚演技，感到受寵若驚。
煞科宴筵開19圍，一眾演員喺疫情過後難得再參與大規模聚會，眾人感到好興奮，何廣沛同吳業坤講起若果收視要派福利，佢哋異口同聲話交畀馬明除衫！
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