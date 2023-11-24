獨家‧新聞女王丨馬國明孖曉薇梯間激吻有蝦片味 準人妻何依婷呻親熱戲…
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無線娛樂新聞台報導：獨家‧新聞女王丨馬國明孖曉薇梯間激吻有蝦片味 準人妻何依婷呻親熱戲難交代
TVB台慶劇《新聞女王》劇情峰迴路轉，Man姐佘詩曼遭頭號愛將曉薇出賣，被梁景仁乘虛而入奪去總主播主任一職，揭開曉薇與梁景仁大搞辦公室「地下情」，噚晚播出嗰集講馬國明同「曉薇」何依婷喺梯間激吻！
馬國明認為埋位前要先跟何女方溝通清楚，盡量唔好令女方有hard feelings，何依婷讚馬明好好，開始拍之前有傾吓啲攝影機位係點、點做先有嗰個效果，身邊嘅馬明即笑笑口：「多謝依婷，知道我想食蝦片，佢事前食咗，我聞到啲蝦片味。」何依婷笑指自己好為食，每次開劇都食唔停。
馬明迎娶湯洛雯在即，何依婷亦即將出嫁，唔知各自另一半見到佢哋呢場吻戲會唔會呷醋，馬明唔擔心未婚妻湯洛雯呷醋，仲叫湯洛雯直接打畀導演，何依婷則笑稱一言難盡。
網民點睇？
超正👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
依婷真係靚
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台