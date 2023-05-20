《新胡不歸》王志良梁非同再度合作 享受演出將壓力化為動力

無線娛樂新聞台報導：由資深傳媒人彭美施出品嘅粵劇《新胡不歸》，今年2月首演大獲好評，相隔半年呢日施姐率領主角王志良及梁非同現身記招，宣佈將於8月中再度公演兩場，製作人施姐坦言有壓力，要諗點樣做得比首演更加好。