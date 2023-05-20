《新胡不歸》王志良梁非同再度合作 享受演出將壓力化為動力
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無線娛樂新聞台報導：由資深傳媒人彭美施出品嘅粵劇《新胡不歸》，今年2月首演大獲好評，相隔半年呢日施姐率領主角王志良及梁非同現身記招，宣佈將於8月中再度公演兩場，製作人施姐坦言有壓力，要諗點樣做得比首演更加好。
王志良同梁非同再度合作，二人覺得機會難得，特別多謝各方支持，佢感恩再次有機會細味呢個作品，希望再度公演嘅效果更加好，王志良則追求再有突破，再提升自己，貴為粵劇界新貴嘅王志良同梁非同，首演表現亮眼，王志良提醒自己要享受演出，而梁非同望將壓力化為動力。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台