《愛‧回家之開心速遞》全新MV曝光 25位核心演員拱照C位古佩玲
愛回家MV轉新Look！古佩玲短裙上陣正式進駐中間位
《愛‧回家》對上一次片頭的首播日期為2021年8月16日，今次事隔3年再拍新片頭，同樣相當大陣仗，今次MV官方宣傳係「熊家、龍家齊人拍MV」，不過其中一個焦點係熊家租客，古佩玲飾演的素素，由上次MV合照踎側邊，變成其中一幕的焦點中間位，古佩玲更是25位「核心演員」中唯一短裙上陣，搶鏡指數100%！
周嘉洛吳偉豪谷胸搶鏡
今次參與藝人有（排名不分先後）熊家代表劉丹、單立文、湯盈盈、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、古佩玲、張景淳，龍家代表羅樂林、蘇恩磁、樊亦敏（Amy）、何晉樂（Rock）、陳浚霆，林淑敏、歐瑞偉、許家傑、李偉健，另外還有林漪娸、吳偉豪、楊明、莊思明、袁文傑、姚瑩瑩、沈可欣及何芷姍，眾人在錄影廠由早上一直載歌載舞至夜晚，其中周嘉洛、吳偉豪、單立文及楊明獲安排組成「愛回家四子」大跳動作可愛又搞笑的功夫舞，向來貪玩的嘉洛仔與吳偉豪更乘機谷胸搶鏡，畫面有趣。
由於眾人載歌載舞超過十小時，女藝人們更要腳踏高踭鞋上陣，「大小姐」林淑敏接受無綫娛樂新聞台訪問時大嘆超疲累，笑言要不斷搵位休息：「一Break就坐，同埋頂唔順要拉筋。Amy就醒目喇，佢已經換咗波鞋上陣。」至於笑言跳舞對於自己來說是小菜一碟的呂慧儀，於跳舞期間因不慎閃了腰大叫了一下，結果嚇到熊家所有人即時「呆立當場」，令呂慧儀大嘆「好有愛」。
樊亦敏當單立文冇到？！
另雖然Rock加入這個大家庭時間尚短，但很快已與各人打成一片，Amy更笑言等這位寶貝仔現真身等足七年，並以自身經歷向「阿仔」教路，Amy說：
「佢話睇嚟要揼低偶像包袱喇，我就話你阿媽都揼低咗港姐包袱啦！」
口甜舌滑的Amy又笑言：「龍家個個都咁靚仔，洪家就淨係得丹爺靚仔。」擺明當單立文冇到，十分搞笑。雖然如此，單立文依然「不愁寂寞」，拍攝Promo期間玩即興左擁右抱周嘉洛及吳偉豪喪啜，更笑言是「家融」的表現：「融洽先可以錫架！」談到全新片頭及主題曲，《愛‧回家》監製之一的韋晴笑指全新主題曲非常洗腦及動聽，不過卻大賣關子未肯透露由誰主唱。韋晴又大讚演員們不論年紀均是活力充沛：「呢part舞佢哋個個都一學就識，真係冇嘢難到佢哋。」
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