《愛‧回家之開心速遞》全新MV曝光 25位核心演員拱照C位古佩玲

自2017年起播出的《愛‧回家之開心速遞》一直是觀眾的最愛，至今已播出至2,319集，收視和口碑持續看好。為了保持節目的新鮮感和吸引力，《愛‧回家》製作團隊不斷引入新演員和新角色。最近，25位核心演員在電視城的集合，穿上引人注目的服裝，為7月8日晚上首播的全新片頭和主題曲MV進行了一場精彩的拍攝。

