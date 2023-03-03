與太太方媛同為蔡天鳳好友 郭富城眼眶通紅指非常悲痛
近期轟動全港嘅蔡天鳳碎屍案，案中受害人為城城老婆方媛嘅閨蜜，之前城城出席馬場活動時保持沉默未有回應，呢晚佢終於開腔首度回應慘案，眼眶略紅嘅城城，形容呢件係好悲痛嘅事，佢又指自己同太太都係對方嘅朋友，城城指現階段太太方媛需要一啲時間去處理情緒，而自己現時唔想講太多。之後城城接受訪問時，亦透露呢晚首映有特登邀請太太出席，希望佢可以出外走走散下心。
講到呢部電影係喺疫情最嚴峻嘅時候拍攝，拍攝期間仍然要時刻戴住口罩，如今疫情緩和，政府亦撤銷口罩令，觀眾終於可以除罩相見，城城同家棟都話相當感動。除咗拍攝期間因為疫情問題而令拍攝期無限延長外，城城話片中一場喺天橋踴下嘅動作戲亦令佢相當難忘。
黃耀煌、顧定軒可以同三位影帝合作，佢哋都話有趁機同三位偷師，當中黃耀煌仲話任達華對佢相當友善，又不時指點佢眼神等，令佢獲益良多。而顧定軒就話自己角色最難嘅陪份，就係要用肢體言語同眼神嚟做戲呀。
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