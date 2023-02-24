郭富城《斷網》親身上陣搏命演出 飛躍高空棚架遍體鱗傷
今日發佈三大影帝特輯可見，三位影帝難得同場鬥戲，郭富城搏命演出動作戲，險象環生，事實上《斷網》不單止講述網絡犯罪嘅電影、富有CG特效之餘，更係雲集飛車、爆破於一身的動作戲。城城喺戲中飾演卓家俊，係一位網絡保安經理，負責設計防火牆，不過城城今次跟飾演網絡保安公司行政總裁陳明志嘅林家棟形成對立面，二人要挑戰喺極狹窄細劏房中進行高難度打鬥戲，此為其中一幕較難處理嘅戲份。城城與家棟同樣表示兩人早喺《寒戰》曾合作過，又會喺休息時不停探討劇情、人物角色上嘅設計，務求為觀眾帶出更多驚喜。另外，飾演網絡安全及科技罪案調查科督察嘅任達華，亦表示拍攝時非常流暢且愉快。
戲中城城相當賣力演出，需要拍攝多類型嘅動作場面，又要喺中環鬧市拍攝追逐戲，更慘被強行拖落樓梯，存在高風險受傷嘅可能，城城仍然堅持親身上陣，非常敬業。當中兩場令觀眾睇得心驚膽顫嘅動作戲於中環大館取景，更係大館喺疫情之下首次開放給予電影拍攝，當時城城由一樓跳到地面，中間撞到一個攤檔再跌下地面，再往外逃跑，對佢嚟講並冇一場係輕鬆便完成嘅簡單戲份。
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