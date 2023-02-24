郭富城《斷網》親身上陣搏命演出 飛躍高空棚架遍體鱗傷

無線娛樂新聞台報導：黑客動作犯罪電影《斷網》於3月9號隆重上映，由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，演員陣容鼎盛，包括有金像獎三大影帝郭富城、林家棟及任達華坐鎮，譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡等主演，電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城及林家棟飾演網絡專才，任達華飾演網絡安全調查科督察，與佢哋穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般警匪網絡戰。