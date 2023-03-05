斷網｜城城家棟突襲戲院 兩男「床戰」印象深刻

無線娛樂新聞台報導：由 郭富城 同 林家棟 主演嘅新片《斷網》近日已經公映，事後聲明會現身唔同場次向觀眾謝票嘅城城呢日就同埋家棟仲有其他演員一齊現身戲院向觀眾謝票喇。電影雖然以網絡犯罪為主題，不過城城當中亦都有唔少動作場面，佢仲話不論文戲同打鬥場面都一樣唔簡單呀。