斷網｜城城家棟突襲戲院 兩男「床戰」印象深刻

斷網｜城城家棟突襲戲院 兩男「床戰」印象深刻

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：由 郭富城 同 林家棟 主演嘅新片《斷網》近日已經公映，事後聲明會現身唔同場次向觀眾謝票嘅城城呢日就同埋家棟仲有其他演員一齊現身戲院向觀眾謝票喇。電影雖然以網絡犯罪為主題，不過城城當中亦都有唔少動作場面，佢仲話不論文戲同打鬥場面都一樣唔簡單呀。

其中一場佢同家棟要喺劏房嘅床下底打鬥，就令佢哋印象最深刻喇，仲話係多年來特別痛苦嘅經驗呀。城城同家棟分別都因為拍攝動作場面受傷，呢次仲要帶傷上陣，難怪佢哋都話呢部新片係考牌之作喇。

早前因為閨蜜遇害而心情低落嘅 方媛 呢日亦都有現身戲院支持老公新作，事後仲喺社交平台公開出Post支持，睇嚟心情已略為平復。而同時準備新世界巡迴嘅城城好快就要出發，呢日佢就提到今次全新演出，可能會安排舉家出埠散心呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 