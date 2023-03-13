黃耀煌受小美提攜 有幸與三位影帝拍電影

無線娛樂新聞台報導：黃德斌、顧定軒同黃耀煌呢日現身電影《斷網》號慈善場，首次以演員身份參演電影嘅耀煌，講起呢次難得嘅機會，佢話最初收到制片嘅電話時，仲一度以為係騙案，後尾對方話原來係小美推薦佢畀制片嘅，耀煌講返制片同佢講嘅對話，原來小美一直有留意自己嘅演出，好似《宮心計2深宮計》、《大醬園》、《愛・回家之開心速遞》等，覺得佢嘅演出唔錯，所以先同制片推薦自己，叫大家畀啲機會佢，耀煌話聽完覺得好感動，仲好感謝小美畀呢合機會佢呀。