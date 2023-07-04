方健儀滑水傷嘴無奈休息一年 周嘉怡靠運動飲食保健康

無線娛樂新聞台報導：過往曾擔任新聞主播嘅 方健儀 同 周家怡 呢日齊齊現身一個活動，雖然已經暫別主播台，不過喺網上依舊活躍嘅Akina，就話護膚同做運動加上保養先可以保持精神同好狀態呀。平時斯文大方嘅佢，其實非常好動，近年仲迷上滑水呢項運動，不過就因為跌傷嘴，所以今年就要好好休息明年再戰喇。