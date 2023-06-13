方健儀分享健康心得 鍾雨璇盼有機會拍劇

無線娛樂新聞台報導：啱啱喺日本工幹完返港嘅方健儀 Akina，呢日獲邀出席健康品牌活動。事業女性專注喺工作同時，亦要忙於保持逆齡嘅肌膚，Akina都有同大家分享佢嘅保養心得呀。出席活動前Akina逆喺社交平台post咗自己更換駕駛執照嘅相，佢喺訪問度就講返估唔到咁快就過咗廿年。