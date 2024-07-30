《猜猜我是誰》新集熱爆！方力申奧運特派專員身份大揭祕 珍貴片段首度曝光

方力申運動員生涯與奧運經歷

《猜猜我是誰》這個跨平台的新聞通識遊戲，以其多元題材和豐富資訊聞名，經常帶給觀眾懷舊與現代的完美結合。最新系列特別為奧運熱潮而設，從7月26日開始，推出了一系列以「運動」為主題的節目。繼上一集中周潤發參加短跑的珍貴片段後，這一集的焦點轉向了曾經的體壇明星方力申，他不僅是昔日的「飛魚王子」，還是今屆奧運的特派專員，身處巴黎追蹤最新運動資訊。

這一集節目在短短兩分鐘內，全面回顧了方力申多年的運動員生涯及對運動的熱愛。節目中不僅展示了他當年參加奧運的步操訓練片段，還有他在禮賓府與時任特首董建華的握手和獻唱時刻。2008年，他曾作為北京奧運的火炬手，而在2019年，他參加了45公裡的環島泳並打破了大會紀錄。這些珍貴的片段首次公開，讓觀眾得以一窺這位體壇明星的風采。

特訓片段揭示方力申驚人體能

節目中還特別展示了方力申在九十年代作為運動員時期的特訓片段。當時他身形瘦削，但在進行類似引體上升的特訓時，他抓著一堂「繩梯」進行訓練。由於「繩梯」質地偏軟且容易搖擺，這大大增加了訓練的難度。然而，方力申依然表現得游刃有餘，展現了他驚人的腰力、臂力及體力。