方力申舞台劇後暢飲怒食肥10磅 聖誕除夕工作中度過未能陪女友慶祝
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無線娛樂新聞台報導：方力申同朱鑑然呢日一齊出席慈善晚宴，小方完成舞台劇後肥咗10磅，認自己食咗好多嘢又飲酒，不過小方話上個星期日參加游泳比賽兩項賽事拎第一，成績更係佢過去兩年嘅最佳時間。
小方嚟緊聖誕除夕喺工作中度過，未能陪女友慶祝，而同場嘅朱仔喺聖誕前後都要開工，將趁內地做宣傳，希望1月頭有時間放假散心，計劃與發展中嘅對象一齊去旅行，朱仔喺台慶劇《叠影狙擊》飾演IT天才，演技獲網民讚好，朱仔好開心有家人捧場，家人不時貼相去家庭群組，令朱仔感到好窩心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台