方力申談生育大計順其自然 對教育小朋友感擔憂

無線娛樂新聞台報導：方力申、洪天明及黃嘉雯（Carmaney）呢日為一個少年時尚盛典擔任頒獎嘉賓，望見一班小朋友喺台上咁可愛，方力申大談生育大計順其自然，對教育小朋友有啲擔憂，佢希望家人要多啲關注小朋友EQ。