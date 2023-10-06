方力申談生育大計順其自然 對教育小朋友感擔憂
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無線娛樂新聞台報導：方力申、洪天明及黃嘉雯（Carmaney）呢日為一個少年時尚盛典擔任頒獎嘉賓，望見一班小朋友喺台上咁可愛，方力申大談生育大計順其自然，對教育小朋友有啲擔憂，佢希望家人要多啲關注小朋友EQ。
對於《美麗戰場》傳開拍續集，小方親解係美麗誤會，同場嘅洪天明因工作關係未能陪太太及兒子外遊，洪天明透露新戲籌備中，又忙緊整自家產品；而黃嘉雯有份主持嘅《超級毛特兒大賽》喺2023亞洲影藝創意大獎獲得「最佳真實娛樂節目」，佢覺得好開心，拎獎後相當第二季會更多收睇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台