方力申溫網偶遇湯告魯斯 網民瘋傳粉紅西裝造型 與國際巨星互動引爆話題

星光熠熠溫布頓之旅

方力申,一位從游泳運動員成功轉型成為影視歌三棲藝人的44歲香港明星,近日在熱門劇集《逆天奇案2》中的表現引起了廣泛討論。他在劇中飾演的「唐教授」一角,讓他在演藝生涯中再次突破,獲得了觀眾和網民的熱烈反響,成為他職業生涯中的又一經典角色。

儘管已是娛樂圈的知名人士,方力申仍然保持對體育的熱情。他最近抽空前往倫敦,親自觀看了溫布頓網球錦標賽的男單決賽。在這場高規格的賽事中,他不僅有幸觀賞精彩的比賽,還意外遇到了多位名人。其中包括華語樂壇巨星週傑倫,以及國際影壇的重量級人物湯告魯斯(Tom Cruise)。

與湯告魯斯意外互動

在賽事現場,方力申的穿著也成為了焦點。他身穿粉紅色西裝外套搭配白色西褲,不僅吸引了在場觀眾的目光,也獲得了不少外國觀眾的讚賞。更加令人驚喜的是,方力申在場內與湯告魯斯有了近距離的接觸。「Thank you so much,love you so much。(好多謝你,好愛你。)」方力申對湯告魯斯表示感謝和喜愛,而湯告魯斯則是以連環搥打方力申腹部的方式回應,顯示兩人之間的友好關係。此外,湯告魯斯還在方力申的場刊上留下了簽名,並特意寫上「Lik Sun Fong」作為對方力申的稱呼,這一幕被方力申記錄下來並分享在社交媒體上,引起了網民的熱烈討論。

網絡瘋傳時尚亮點

方力申的這次溫布頓之行不僅是體育賽事的觀賞,更成為了一次時尚和娛樂的交流。他的粉紅西裝造型和與國際巨星的互動,成為了社交媒體上的熱門話題,再次證明瞭他在公眾眼中的多才多藝和魅力。