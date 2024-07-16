方力申溫網偶遇湯告魯斯 網民瘋傳粉紅西裝造型 與國際巨星互動引爆話題

星光熠熠溫布頓之旅

方力申，一位從游泳運動員成功轉型成為影視歌三棲藝人的44歲香港明星，近日在熱門劇集《逆天奇案2》中的表現引起了廣泛討論。他在劇中飾演的「唐教授」一角，讓他在演藝生涯中再次突破，獲得了觀眾和網民的熱烈反響，成為他職業生涯中的又一經典角色。

儘管已是娛樂圈的知名人士，方力申仍然保持對體育的熱情。他最近抽空前往倫敦，親自觀看了溫布頓網球錦標賽的男單決賽。在這場高規格的賽事中，他不僅有幸觀賞精彩的比賽，還意外遇到了多位名人。其中包括華語樂壇巨星週傑倫，以及國際影壇的重量級人物湯告魯斯（Tom Cruise）。

與湯告魯斯意外互動

在賽事現場，方力申的穿著也成為了焦點。他身穿粉紅色西裝外套搭配白色西褲，不僅吸引了在場觀眾的目光，也獲得了不少外國觀眾的讚賞。更加令人驚喜的是，方力申在場內與湯告魯斯有了近距離的接觸。「Thank you so much，love you so much。（好多謝你，好愛你。）」方力申對湯告魯斯表示感謝和喜愛，而湯告魯斯則是以連環搥打方力申腹部的方式回應，顯示兩人之間的友好關係。此外，湯告魯斯還在方力申的場刊上留下了簽名，並特意寫上「Lik Sun Fong」作為對方力申的稱呼，這一幕被方力申記錄下來並分享在社交媒體上，引起了網民的熱烈討論。

網絡瘋傳時尚亮點

方力申的這次溫布頓之行不僅是體育賽事的觀賞，更成為了一次時尚和娛樂的交流。他的粉紅西裝造型和與國際巨星的互動，成為了社交媒體上的熱門話題，再次證明瞭他在公眾眼中的多才多藝和魅力。