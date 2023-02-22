方力申被批將遇真命天女 寧謹慎交友怕期望太高

無線娛樂新聞台報導：同Stephy分手之後一直單身嘅 方力申 ，感情狀況連金牌媒人阿Bob都擰晒頭話搞唔哲學掂，不過呢日「万刀甲」出席單車百萬行活動時，就爆有師傅指佢將會遇到真命天女，甚至乎會有機會結婚喎。雖然師傅話如果錯過今次機會就隨時有排等，不過小方就話寧願謹慎啲都好過太樂觀呀。