方力申陪女友身旁面對外界 抒解壓力爭取同赴出庭

無線娛樂新聞台報導：近日 方力申 同氣質藝術家女友 葉萱 公開戀情，不過外界焦點就集中喺女友Maple現身串流紀錄片挺身指正受過往信仰嘅宗教教主性侵嘅經歷，小方早前已經話過相識第一日已經獲女友坦承呢段往究，仲話會爭取陪伴女友到韓國出庭應訊。