方力申陪女友身旁面對外界 抒解壓力爭取同赴出庭
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無線娛樂新聞台報導：近日 方力申 同氣質藝術家女友 葉萱 公開戀情，不過外界焦點就集中喺女友Maple現身串流紀錄片挺身指正受過往信仰嘅宗教教主性侵嘅經歷，小方早前已經話過相識第一日已經獲女友坦承呢段往究，仲話會爭取陪伴女友到韓國出庭應訊。
呢日小方再次現身一個慈善活動，就提到女友面對外界關注感到唔少壓力，自己就負責在旁開解喇。小方又話唔會特別帶同女友一齊現身活動，不過就可能會帶對方去睇演唱會同首映，唔會特別避忌喇。
顧定軒 同 蘇皓兒 呢日都現身呢個慈善跑活動，不過今次要孭住水跑Chloe就話有少少擔心喇，而身為大使嘅Zeno就話希望成績比上次更好呀。Chloe早前就因為去露營但係因為水袋漏水，令佢突破驚覺水嘅重要性呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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