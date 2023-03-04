方力申認愛藝術家Maple 拒分手將同赴韓國出庭指證涉性侵教主
小方仲話基於俾女方信心，所以決定帶佢同家人見面，仲話如果傳媒朋友認識Maple的話，一樣會被佢嘅個性吸引，又大讚對方係貼地嘅鄰家女孩，寧食茶記都唔鍾意食酒店貴價飯呀。
對女友早前接受紀錄片訪問，公開年前因宗教關係成為性侵受害者嘅經歷，小方話同Maple相識第一日，對方已經坦承呢段不堪回首嘅經歷，仲認為呢個係小方了解自己嘅最好方式。
小方就話自己有睇到相關訪問，仲話非常難過，同時好欣賞Maple公開受訪嘅堅強勇氣，而Maple仲曾提出分手，不過就被自己拒絕。小方又指，會同女友齊赴韓國出庭作供。
至於轟動全港嘅蔡天鳳碎屍案當中，因涉嫌協助罪犯而被拘捕嘅第6名男子曾任職唱片公司，仲曾負責照護小方，呢日佢就話知道消息後非常震驚，不過對方轉行後近年甚少見面，但係唔了解對方私下嘅生活。
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