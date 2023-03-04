方力申認愛藝術家Maple 拒分手將同赴韓國出庭指證涉性侵教主

無線娛樂新聞台報導：近日被傳出新戀情；同氣質藝術家葉萱Maple譜戀曲嘅 方力申 呢日現身活動，雖然外界將鴒焦點集中喺女方早年曾信奉韓國攝理教，仲被教主性侵，不過小方呢日就大方公開認愛，仲指雙方發展飛快，雙方已見家長喇。