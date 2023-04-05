方力申為保護女友Maple拒接機 謝雪心首演大狀與馬國明敵對

無線娛樂新聞台報導：方力申、謝雪心、吳業坤、吳若希、趙小婷、關楓馨、鄭衍峰及陳庭欣等，呢日現身一個慈善晚宴，星光熠熠非常熱鬧，方力申早前透露有意陪女友Maple赴韓國為邪教案出庭作證，後來方力申與女方家人商量後，最終佢未有同行，Maple只由家人陪同出發。