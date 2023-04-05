方力申為保護女友Maple拒接機 謝雪心首演大狀與馬國明敵對
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無線娛樂新聞台報導：方力申、謝雪心、吳業坤、吳若希、趙小婷、關楓馨、鄭衍峰及陳庭欣等，呢日現身一個慈善晚宴，星光熠熠非常熱鬧，方力申早前透露有意陪女友Maple赴韓國為邪教案出庭作證，後來方力申與女方家人商量後，最終佢未有同行，Maple只由家人陪同出發。
方力申為保護女友講明唔接機，唔希望女方家人辛苦，暫時未知女方將來決定，佢亦會同女友做慈善工作；謝雪心有份演出嘅新劇《法言人》即將播出，佢與馬國明再度合作，二人於劇中係敵對位置。
吳業坤早前跟日籍老婆濱口愛子補辦婚禮，愛情事業兩得意，而好友吳若希近日為淼淼籌辦4月生日會攪盡腦汁，透露女兒只有一個要求。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台