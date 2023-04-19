方力申現身慈善單車活動 拍新劇忍口講女友近況

無線娛樂新聞台報導：方力申 呢日為一個慈善單車活動任嘉賓，雖然因為有師傅叫佢今年避免駕駛兩個轆嘅車而冇親自落場，不過佢都一樣落足力為大家打氣呀。早前因為陪訪港親友而日食夜又食搞到肥咗10磅嘅佢，又透露即將開拍新劇《逆天奇案2》而要好好Keep Fit喇。