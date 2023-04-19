方力申現身慈善單車活動 拍新劇忍口講女友近況
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無線娛樂新聞台報導：方力申 呢日為一個慈善單車活動任嘉賓，雖然因為有師傅叫佢今年避免駕駛兩個轆嘅車而冇親自落場，不過佢都一樣落足力為大家打氣呀。早前因為陪訪港親友而日食夜又食搞到肥咗10磅嘅佢，又透露即將開拍新劇《逆天奇案2》而要好好Keep Fit喇。
小方嘅女友Maple早前往韓國作供指證被指係邪教嘅教主，呢日小方就話女友已經返港，不過就認為對方需要更多時間休息平復呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台