方力申挑戰舞台劇演出對白考起 赴日比賽大讚女友冇得彈

無線娛樂新聞台報導：即將首次參與舞台劇演出嘅 方力申 呢日同資深舞台劇演員 張可堅 合作演出，今次佢哋演出嘅《相約星期二》係經典劇目， 鍾景輝 早年就曾同 陳國邦 合作演出大受歡迎，但係小方就話無意比較喇。