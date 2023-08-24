方力申挑戰舞台劇演出對白考起 赴日比賽大讚女友冇得彈
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無線娛樂新聞台報導：即將首次參與舞台劇演出嘅 方力申 呢日同資深舞台劇演員 張可堅 合作演出，今次佢哋演出嘅《相約星期二》係經典劇目， 鍾景輝 早年就曾同 陳國邦 合作演出大受歡迎，但係小方就話無意比較喇。
早已經睇過原版小說同King Sir版本表演嘅佢，就話似乎同呢個作品非常有緣，仲話劇本嘅大量對白同聲音嘅龐大工作量就係對自己嘅挑戰喇。佢又邀請咗 王菀之 為佢聲演劇中嘅太太一角，仲話Ivana唔止唔收報酬，仲連演契同錄音都一手包辦埋，認真夠老友呀。
啱啱去完日本參加游泳世錦賽嘅佢，提到此行雖然成績一般﹐女友Maple同行陪伴仲唔嫌全程冇二人世界悶，認真冇得頂呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台