方力申李彩華晚會合體唱《兩男一女》 女友Maple壓力大留身邊力挺支持…
每年春季都會有唔少大型機構舉行活動正式迎接新一年嘅來臨，好似唔少春茗同周年晚會就趁住防疫全面放寬而排住隊上場喇，而呢日仁濟醫院亦都舉行慈善晚會，唔少藝人都應邀出席 方力申 同 李彩華 就事隔多年合體，再唱佢哋當年演出嘅《百分百感覺》名曲《兩男一女》，但係小方就話可惜另一拍檔 陳曉東 未有同場呀。
小方呢日就話一起音樂就雞皮都起埋，唔少回憶都湧現心頭咁話。至於近日一直陪住女友Maple面對挺身指證教主性侵嘅佢，呢日亦都有再公開女友嘅近況，事件成為大眾關注焦點，令Maple承受唔少壓力，而小方就扮演輔導角色，而女友出庭期間亦會有警方提供人身安全保護。
而近年專注喺內地工作嘅Rain，呢日神彩飛揚，問起佢有冇追求者仲難掩笑意，阿Rain就話同追求者都仲要加深了解，慢慢揀合適對象呀。而已經搵到合適伴侶嘅 陳煒 同老公陳醫生，呢日就恩愛現身晚會，煒哥仲話休息完一輪，已經準備好重投拍劇生活，仲話角色係非常大挑戰，自己要好好研究做功課呀。
而好一段時間未有現身公眾視線嘅 黃伊汶 呢日狀態極佳，不過打扮高貴又性感嘅佢，就話未有考慮重返幕前演出，最多就只係客串過吓癮就夠喇。
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