集體回憶方太現身《流行都市》 行將90歲精神十足笑容依舊

無線娛樂新聞台報導：早喺70年代末，唔少家庭主婦除咗追劇之外，下晝仲會齊齊準備好記事簿追睇兩個電視台下午教烹飪嘅節目，當時嘅 李太 李曾鵬展 同方太 方任利莎 各出奇謀，每日為各位晚晚頭痕煮乜好嘅太太解困憂。