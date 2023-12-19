集體回憶方太現身《流行都市》 行將90歲精神十足笑容依舊
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無線娛樂新聞台報導：早喺70年代末，唔少家庭主婦除咗追劇之外，下晝仲會齊齊準備好記事簿追睇兩個電視台下午教烹飪嘅節目，當時嘅 李太 李曾鵬展 同方太 方任利莎 各出奇謀，每日為各位晚晚頭痕煮乜好嘅太太解困憂。
兩位烹飪高手阿太直至90年代分別引退，不過節目模式到如今一直未有大改變，老行尊方太呢日就應邀現身《流行都市》，行將90嘅佢依然非常精神，呢日同場嘅舊同事 大王 安德尊 開心之外，連 姚嘉妮 同 宋芝齡 都齊齊集郵呀。
相隔多年再次現身婦女節目嘅方太，受訪時話見到唔少舊同事個個都大個仔大個女，仲話要約大家食飯見面，不過身為烹飪能手嘅佢，平時就多數交由家人負責落手自己享福喇。
雖然呢日方太未出手下廚，不過都有同大家分享咗日常生活，除咗搞笑話自己最怕運動又冇特別保養之外，仲話覺得最緊要係保持心境開朗，佢又不時都會同家人外遊觀光，仲話聖誕會去日本度過呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台