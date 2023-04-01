方媛收拾心情復工閃爆時裝周 與美魔女伊能靜爭妍鬥麗

無線娛樂新聞台報導：天王嫂方媛早前因好友蔡天鳳離世而情緒低落，近日收拾心情復工，呢日出席一個上海時裝周活動，以一身deep V晚裝閃亮登場，35歲方媛平日鍾意仙女打扮，而阿女亦喜歡可愛小公主造型，兩母女打扮非常搭配。