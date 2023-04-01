方媛收拾心情復工閃爆時裝周 與美魔女伊能靜爭妍鬥麗
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無線娛樂新聞台報導：天王嫂方媛早前因好友蔡天鳳離世而情緒低落，近日收拾心情復工，呢日出席一個上海時裝周活動，以一身deep V晚裝閃亮登場，35歲方媛平日鍾意仙女打扮，而阿女亦喜歡可愛小公主造型，兩母女打扮非常搭配。
一向有凍齡美魔女之稱嘅伊能靜，呢日跟天王嫂方媛並排睇騷，內地網民表示睇唔出二人相距20歲，55歲伊能靜就話最重要係穿衣有獨特魅力，唔希望展現得特別柔弱或仙氣。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台