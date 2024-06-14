方東昇黃曉瑩聯手新節目《猜猜我是誰》挑戰新聞記憶 大眾猜猜樂趣無窮

挖掘新聞寶藏 挑戰觀眾記憶

方東昇與黃曉瑩將於6月24日帶來全新節目《猜猜我是誰》，這個節目將成為繼《新聞掏寶》、《尋人記》和《好睡好起》後的又一熱門節目。這次，他們將利用TVB的豐富新聞資料庫，挑選出一些珍貴的新聞片段，讓觀眾在無綫新聞Facebook上留言猜測片中人物的身份。

節目製作團隊和方東昇將化身為「考古專家」，從新聞部的資料室中挖掘出一些大人物的小故事及小人物的大故事。這些故事中不乏首次公開的珍貴片段，方東昇和黃曉瑩將與觀眾一起猜測，同時細味這些故事的背後意義。「破案」的時刻即將到來，即使觀眾初次看圖可能認不出人物，也可以跟隨兩位主持人一起發掘線索，包括分析背景、研究衣著、掌握年份和考慮環境因素，從配角推敲出主角。

互動遊戲設計 提昇觀眾參與感

除了猜人，節目還將包括猜事和猜地的環節，記者將「落區」考考街坊，讓全城參與這場「認人記」的遊戲。這不僅是一場懷舊之旅，更是一場充滿驚喜的挑戰，無論年齡大小，都歡迎來挑戰自己的記憶力和直覺。

節目播放時間及平臺

《猜猜我是誰》的遊戲將於每周一至周五早上8:00在無綫新聞App及Facebook發布圖片題目，答案將於同日下午在無綫新聞臺和翡翠臺公布，而網上平臺則在晚上6:30和10:30分別在無綫新聞App和Facebook揭曉。