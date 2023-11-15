方皓玟母子遇女傭暗黑料理致消瘦 馮允謙氣管發炎失聲影響演出
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無線娛樂新聞台報導：方皓玟 同 馮允謙 一齊出席地產活動，Charmaine獲廣告客戶欣賞早前寫畀Fans嘅一首結婚歌，用咗嚟做今次樓盤嘅主題曲。見到Charmaine身型消瘦，原來佢唔係因為工作忙先咁，而係被屋企做咗三年既外傭姐姐廚藝搞成咁，佢話啱啱炒咗個外傭姐姐，而外傭姐姐嘅廚藝、質素同創意都似張敬軒位女傭姐姐咁嚇人，再加上對方一雙凌厲嘅眼神，Charmaine仲話個女傭煮出嚟嘅肉餅係硬身。雖然佢經已請咗新嘅女傭，但暫時未試過對方廚藝，佢希望能夠有三餐正常飯菜，等佢同仔仔可以增番磅。
Jay Fung早前因為氣管發炎導致失聲，令佢近日嘅唱歌工作都受到影響，佢話之前參與周年晚宴演出，就因為唱唔到高音而要靠台下賓客大合唱。談到置業話題，佢直認當然想做業主，但首先要畀時間佢儲錢，仲講笑話要唱多一千幾百場周年晚宴先敢諗。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台