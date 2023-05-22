方皓玟爆兒子表演慾強 有望母子檔同台合唱

方皓玟爆兒子表演慾強 有望母子檔同台合唱

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：方皓玟一連兩場演唱會呢晚圓滿落幕，現場歌迷到完騷都唔捨得走，不斷大叫Encore，方皓玟不敵歌迷熱情，再度上台大合唱《你是你本身的傳奇》及《It’s Not Your Fault》，更向合作無間嘅填詞人黃偉文致謝。

方皓玟受訪時稱每次造歌係由心而發，佢希望之後繼續寫多啲好歌，方皓玟呢晚獲兒子到場支持，母子溫馨抱抱同kiss。方皓玟爆兒子表演慾強，不過兒子暫時未可以唱晒成首歌，佢都希望第時母子檔同台演出。

方皓玟指兒子好遲先講嘢，一度擔心兒子語言發展遲緩，試過帶兒子去見語言治療，方皓玟笑指點知而家講嘢比媽咪更叻！此外，方皓玟覺得香港人有國際視野，廣東歌遠至非洲都有人聽，方皓玟有時睇社交平台讀者播放率，見非洲朋友都聽廣東歌，希望多啲香港人可以衝出國際，做到更多好成績。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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