方皓玟爆兒子表演慾強 有望母子檔同台合唱

無線娛樂新聞台報導：方皓玟一連兩場演唱會呢晚圓滿落幕，現場歌迷到完騷都唔捨得走，不斷大叫Encore，方皓玟不敵歌迷熱情，再度上台大合唱《你是你本身的傳奇》及《It’s Not Your Fault》，更向合作無間嘅填詞人黃偉文致謝。