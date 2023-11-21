方紹聰孖伍富橋參加山路跑 兩人考慮要換走隊友吳業坤
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無線娛樂新聞台報導：熱愛運動嘅 方紹聰 同 伍富橋 出席慈善活動記招，嚟緊佢哋將會聯同 吳業坤 仲有消防員朋友Ryan組隊參與100公里嘅越野跑，目標希望喺28小時內完成。臨近比賽，佢哋梗係想不停練習，點知有一日佢哋約坤哥練跑，坤哥就話帶埋太太出嚟，奶仔同Alvin心諗練跑唔係郊遊，帶埋坤嫂出嚟有啲奇怪。
點知當日竟然係坤哥跑得最慢，仲要坤嫂沿途為佢打氣嗌「奸爸爹」，奶仔同Alvin都話要考慮係咪將坤哥換走，叫坤嫂頂上。除左有坤嫂陪練跑之外，Alvin太太都會喺比賽過程中做Support Team，為佢哋沿途提供饍食安排，Alvin都話辛苦太太，因為要計好煮嘢食嘅時候，兼且仲要準時送到指定地點。
另外，奶仔主持既《野外步出》系列相當受歡迎，有望再添食，連Alvin都自薦話想做嘉賓，不過奶仔就有個諗法，就係想邀請公司阿姐級人馬參與，例如汪明荃或者薛家燕等。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台