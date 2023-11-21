方紹聰孖伍富橋參加山路跑 兩人考慮要換走隊友吳業坤

無線娛樂新聞台報導：熱愛運動嘅 方紹聰 同 伍富橋 出席慈善活動記招，嚟緊佢哋將會聯同 吳業坤 仲有消防員朋友Ryan組隊參與100公里嘅越野跑，目標希望喺28小時內完成。臨近比賽，佢哋梗係想不停練習，點知有一日佢哋約坤哥練跑，坤哥就話帶埋太太出嚟，奶仔同Alvin心諗練跑唔係郊遊，帶埋坤嫂出嚟有啲奇怪。