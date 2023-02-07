施匡翹任音樂比賽評判勾回憶 馬天佑推全新風格新歌

施匡翹任音樂比賽評判勾回憶 馬天佑推全新風格新歌

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：自從《中年好聲音》播出之後，坊間似乎咗唔少唔同類型嘅音樂比賽，等有志之士可以多一個途徑展示自己嘅實力。而呢日一個比賽就邀請咗 施匡翹 邱芷微 羅啟聰 同 馬天佑 擔任嘉賓，唔知佢哋又對參賽者邊方面表現最重視呢？

歌手出身嘅Ziana就話一見到參加者就諗起過往自己參賽嘅情景，仲為咗有更好成績連跑3個月步練氣呀。至於「賈名媛」邱芷微近年發展自己嘅演藝學校，呢日佢就話新年會帶埋一班小朋友展示學習成果喇，而羅啟聰就話一年會回歸香港咁話。

馬友原來係第一次擔任評判，參加比賽經驗豐富嘅佢，除咗話自己唔會太激烈批評之外，仲話自己新歌終於會面世，仲話新作風格同過往有好大分別，希望大家會鍾意呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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