施匡翹任音樂比賽評判勾回憶 馬天佑推全新風格新歌

無線娛樂新聞台報導：自從《中年好聲音》播出之後，坊間似乎咗唔少唔同類型嘅音樂比賽，等有志之士可以多一個途徑展示自己嘅實力。而呢日一個比賽就邀請咗 施匡翹 邱芷微 羅啟聰 同 馬天佑 擔任嘉賓，唔知佢哋又對參賽者邊方面表現最重視呢？