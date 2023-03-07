《想見你》票房佳施柏宇未練舞找數 爆米蘭見Armani合照難以置信

無線娛樂新聞台報導：早前訪港為電影《想見你》宣傳嘅 施柏宇 呢日喺台灣出席一個太陽眼鏡活動，早前曾經許下承諾，如果票房成績理想就會跳女團舞嘅佢，呢日就被記者朋友追問幾時找數，而佢仲話已經準備練舞，但係聽落似乎就想走數多啲咁喎。