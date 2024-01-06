旁觀者｜暖男周柏豪表面cafe老闆 背後身份清除壞人極端殺手

無線娛樂新聞台報導：周柏豪喺新劇《旁觀者》入面飾演王覓希，表面上係一間Cafe嘅老闆，其實店舖嘅地底就係隱藏咗佢嘅秘密，佢為咗伸張正義唔想做一個助紂為虐嘅旁觀者而成為殺手，因為社會上面有好多人做錯嘢可以逍遙法外，佢就會將呢啲人捉番嚟，然後用極端嘅方法去處置，當中有好多人性交叉點喺入面。