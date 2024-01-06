旁觀者｜暖男周柏豪表面cafe老闆 背後身份清除壞人極端殺手
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無線娛樂新聞台報導：周柏豪喺新劇《旁觀者》入面飾演王覓希，表面上係一間Cafe嘅老闆，其實店舖嘅地底就係隱藏咗佢嘅秘密，佢為咗伸張正義唔想做一個助紂為虐嘅旁觀者而成為殺手，因為社會上面有好多人做錯嘢可以逍遙法外，佢就會將呢啲人捉番嚟，然後用極端嘅方法去處置，當中有好多人性交叉點喺入面。
柏豪話呢個角色都難演，因為柏豪要演戲同時，其實王覓希呢個角色都不停演戲，因為佢係殺手身份係唔可以畀人知，面對人嘅時候係一名暖男嘅王覓希，仲要身邊嘅另一半係任職警察由王敏奕飾演嘅姚自如，兩個人完全係對立嘅身份。
另外柏豪同吳若希飾演嘅練采文係一齊喺孤兒院長大，兩人之間有競爭同角力，雖然彼此存在矛盾但又係好朋友。柏豪亦對馬貫東飾演嘅高大昇態度起咗變化，由最初想懲罰佢變成之後珍惜佢同了解佢。
柏豪覺得即使觀眾好似估到劇情，但當中嘅細節亦會令大家想追看落去。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台