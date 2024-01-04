旁觀者｜王敏奕靠高敏症破案 與周柏豪上演正邪之戀
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無線娛樂新聞台報導：劇集《旁觀者》集懸疑、親情、愛情、恐怖元素，題材新鮮刺激。女主角王敏奕所飾演嘅女警姚自如憑高敏症帶嚟高敏感覺代入受害人角度查案，所以王敏奕喺劇中以百變造型出現，帶大家一齊進入受害人嘅世界。
至於喺感情戲方面，王敏奕同羅天宇飾演嘅丘浚祈就好似一對靈魂密友，丘浚祈更會將姚自如照顧得無微不至，絕對係滿分暖男；另一邊廂，王敏奕同周柏豪飾演嘅咖啡店老闆王覓希更發展感情成為一對，二人雖然有共同信念，但王覓希選擇以殺人解決。當警察愛上連環殺手，呢場危險嘅正邪之戀真係夠曬吸睛！
《旁觀者》周一至五晚9點30分翡翠台播出
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台