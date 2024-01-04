旁觀者｜王敏奕靠高敏症破案 與周柏豪上演正邪之戀

無線娛樂新聞台報導：劇集《旁觀者》集懸疑、親情、愛情、恐怖元素，題材新鮮刺激。女主角王敏奕所飾演嘅女警姚自如憑高敏症帶嚟高敏感覺代入受害人角度查案，所以王敏奕喺劇中以百變造型出現，帶大家一齊進入受害人嘅世界。