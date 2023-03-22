周奕瑋陳嘉慧CP再飛日本 新旅遊節目獎門人加入主持

無線娛樂新聞台報導：啱啱先去拍完《請1日假去旅行》日本篇嘅 周奕瑋 同 陳嘉慧 呢日又再現身機場，呢次佢哋呢對CP再出發去日本，仲有重量級嘉賓曾志偉加入一齊主持，仲會追趕冬天嘅尾巴同大家分享雪景同滑雪，Jarvis仲話要跟Erica學嘢呀。更加話有唔少神秘拍檔會喺節目出現呀。