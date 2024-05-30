《沙特阿拉伯潮什麼》梁芷珮帶你遊歷利雅得至吉達，探索沙特文化與絕美景點

探索利雅得與吉達的文化與市集

由梁芷珮（Christy）主持的旅遊節目《沙特阿拉伯潮什麼》，已經來到了第六集。在這一季的節目中，Christy帶領觀眾遊覽了沙特阿拉伯的多個城市和景點，包括首都利雅得和第二大城市吉達。她的旅程涵蓋了多個令人驚嘆的地點，如被稱為「世界邊緣」的懸崖、沙特王國的原居地、舊城區巴拉德（Al-Balad）以及建於水上的清真寺等，這些地點不僅景色壯觀，而且非常適合拍照分享。

在節目的第四集中，Christy和她的丈夫Kenneth遊覽了利雅得最大也是最古老的市集Souq al-Zal。在這裡，Kenneth穿上了當地的傳統服裝，瞬間變身為「油王」，並受到許多當地人的熱情招呼。「靚到感動呀！」Christy在遊覽「世界邊緣」時，對於眼前的壯觀景色感到非常震撼。她建議大家在前往這些偏遠地區時，最好聘請經驗豐富的導遊，並提醒大家出發前要先上洗手間。

沙特阿拉伯的夜生活與餐飲文化

在第五集中，Christy帶領觀眾參觀了沙特王國的原居地Diriyah，這個地方無論白天還是晚上都充滿神祕色彩。她還特意預訂了一間位於酒店頂層、形狀似地球的地標餐廳，品嚐了六道精緻的環球美食。由於沙特自1952年起實施全國禁酒，即使在這樣華麗的餐廳，紅酒杯也只能用來盛放水。此外，由於沙特的夏季最高溫度可達50度，當地人的活動時間通常較晚，大部分店鋪都是下午4點後開始營業。為了拍攝節目，平日早睡早起的Christy也變成了一名「夜鬼」，她在凌晨12時訪問了一家超大型咖啡店。

吉達的歷史遺產與現代轉型

在接下來的兩集中，Christy將前往吉達繼續她的探險之旅。她首先參觀了建於7世紀、擁有近800年歷史的巴拉德，這裡正在進行歷史修復，以期成為全球旅遊熱點。她還參觀了一座具有250年歷史的古老大宅，這座大宅曾是大戶人家的住所，現已改造為一家懷舊咖啡店，成為了一個打卡熱點。此外，她還將參觀那座建於水上、以全白色簡潔建築而聞名的清真寺，這裡的風景如畫，是拍照的絕佳地點。