日本女優波多野結衣孖大槻響襲港粉絲見面會 望與繪麗奈合作

無線娛樂新聞台報導：日本女優波多野結衣同大槻響旋風式襲港舉行15周年亞洲粉絲見面會，首站揀喺香港舉行，呢日波多野結衣同大槻響一改以往性感形象，穿上碎花裙登場展現甜美一面，波多野結衣好耐冇嚟香港，所以佢對今次行程好期待，而首次訪港嘅大槻響亦好興奮。