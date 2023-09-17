日本女優波多野結衣孖大槻響襲港粉絲見面會 望與繪麗奈合作
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無線娛樂新聞台報導：日本女優波多野結衣同大槻響旋風式襲港舉行15周年亞洲粉絲見面會，首站揀喺香港舉行，呢日波多野結衣同大槻響一改以往性感形象，穿上碎花裙登場展現甜美一面，波多野結衣好耐冇嚟香港，所以佢對今次行程好期待，而首次訪港嘅大槻響亦好興奮。
波多野結衣同大槻響跟粉絲互動玩遊戲兼影相，大讚香港男仔好溫柔又熱情，波多野結衣笑指大槻響非常鍾意嘆美食，所以佢介紹一啲香港美食畀大槻響，講到香港首個AV女優繪麗奈喺日本出道冇耐就成名，波多野結衣好期待同對方合作。
波多野結衣早前試過喺香港拍戲，佢都想跟香港明星一齊合作，身邊嘅大槻響就好想喺日本或者海外有各種演出機會。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台