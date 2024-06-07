日本料理

尖沙咀日本餐廳新風貌：從卷物到粵菜，探索美食新體驗

TVB娛樂新聞
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在香港尖沙咀，一間日本餐廳引起了眾多食客的關注。餐廳老闆阿𧶽曾師承一位日本師傅，深受其匠人精神影響。「由我學師開始，已經想著一個使命，就是推廣卷物文化，讓更多人知道甚麼是卷物。」他提到，這些卷物與一般生冷壽司不同，多用熟食材料製作。例如，加州卷的誕生，就是因為美國人不習慣生魚片，而用牛油果和青瓜等熟食材料創造出來的。

一餐飯啟發廚師夢

阿𧶽的廚師之路，是由一次與太太的用餐經歷開始。「我太太喜歡找特色小店試食，當時她帶我到一間日本店，那裡店舖細細，簡單裝修。當中的卷物是很多地方都沒有的，有炸、焗，還有PIZZA，充滿特色！讓我突然腦洞大開，於是就主動向師傅問：『我可以跟你學嘢嗎？』」從洗碗和收垃圾開始，阿𧶽逐步學習日本料理的精髓。「當時，我放假或收工就到舖頭幫手，第一年都是洗碗和收垃圾為主，心想師傅幾時教我拿刀呢？因為師傅是日本人，好有匠人精神，每個細節都好執著和嚴謹，佢要求我先做好一部分再去做另一部分，一直到3年。去到某一日，師傅對我說：『阿𧶽你得架啦，你可以出去架啦！』接下來由我開舖、跌跌碰碰，去到生意開始穩定期間，師傅一直都有陪伴我，我真的很感恩。」

創新卷物與感恩之心

餐廳推出的辣味三文魚PIZZA和「火山」卷物，都是阿𧶽的創新之作。「這道美食是師傅留給我的，以做卷物概念，再配沙律醬三文魚，最後加鰻魚汁吊味。製法我們有特別鑽研，先把飯雪凍後再炸至黃金色，口感外脆內軟，一凍一熱的感覺。」而「火山」則是考慮到冬天或不喜歡生冷食物的客人，「做飯團卷物，最重視個飯，浸飯、煮飯和落醋等都有很嚴格的要求。做好飯底後，配上混合了特製沙律醬的蟹柳絲和帶子，一開始會有鹹味，過幾秒會有回辣。因為這叫『火山』，所以會做成小山丘的形態。」阿𧶽的感恩之心也體現在對員工的關懷上，「當時疫情，知道同事們也有家庭，所以我有先出糧給他們。好感動，有幾個同事由我第一間舖跟著我到現在，有兩三個同事主動跟我說：『𧶽哥，不如你先替我儲糧，儲3個月呀。』聽到後非常感動亦好感恩可以遇上他們，無他們的支持，我都走不到現在。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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