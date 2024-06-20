黃嘉雯與陳國麟探索日本貓之細道 藝術與貓咪完美結合引人入勝

尾道市文化與藝術探索

繼之前的真鍋島之旅，Carmaney黃嘉雯和Doniven陳國麟這次選擇了一個新的目的地——位於廣島縣東南部的尾道市。這座城市靠近瀨戶內海，因漁獲豐富而吸引了眾多貓咪。尾道市的「貓之細道」是這裡最著名的景點之一，全長約兩百米，沿途布滿了各式各樣的貓咪藝術品。從手工設計的地圖到小石路，再到墻壁，處處都能見到貓咪的身影。其中最引人注目的是福石貓，這是由藝術家圓山春二於1997年創作的。圓山春二從法國回國後，開始使用海邊撿來的石子，繪上顏料後在神社進行祈福，這些石頭逐漸成為了人們喜愛的福石。

除了貓之細道，尾道市還有一個必去的地方——招財貓美術館。這裡收藏了超過3000只招財貓，全部都是圓山先生的珍藏。這些招財貓不僅可愛，還根據傳說具有不同的意義：公貓伸右手代表招財，母貓伸左手則代表招客或好運。從尾道市出發，黃嘉雯和陳國麟接著前往倉敷市，這裡保留了許多古色古香的小店，並且擁有全日本唯一的豹貓Café。

倉敷市獨特貓咖啡體驗

在倉敷市的豹貓Café裡，內部裝飾呈現出一種森林風格，旨在盡可能地還原豹貓的野生生態環境。豹貓是由野生豹貓與家貓混種而成，雖然攻擊性較低，但其美麗的豹紋仍然保留。除了豹貓，這裡還飼養了挪威森林貓和超過15個品種的貓頭鷹。如果遊客想要與貓頭鷹近距離接觸，需要先詢問店員，因為一旦貓頭鷹發動攻擊，可能會造成不小的傷害。