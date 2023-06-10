周遊關西丨周奕瑋相隔4年到關西嘆美食 推介吸睛打卡景點
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無線娛樂新聞台報導：「日本通」周奕瑋（Jarvis）相隔4年再次帶大家遊關西，下星期一（12日）將播出全新一輯《周遊關西》，穿梭橫街小巷推介多款必食好嘢，又去關西地區最吸睛嘅打卡景點「天空之鏡」，Jarvis更化身野原「辛」之助玩野猿人力纜車 ，睇到觀眾心郁郁想出發！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台