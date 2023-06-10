周遊關西丨周奕瑋相隔4年到關西嘆美食 推介吸睛打卡景點

無線娛樂新聞台報導：「日本通」周奕瑋（Jarvis）相隔4年再次帶大家遊關西，下星期一（12日）將播出全新一輯《周遊關西》，穿梭橫街小巷推介多款必食好嘢，又去關西地區最吸睛嘅打卡景點「天空之鏡」，Jarvis更化身野原「辛」之助玩野猿人力纜車 ，睇到觀眾心郁郁想出發！