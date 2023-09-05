日本18種住法｜周吉佩獲吉S粉包車送機 可能住兇宅老婆護身符隨身

無線娛樂新聞台報導：已經出發到日本同 李佳芯 拍攝全新節目《日本18種住法》嘅 周吉佩 ，呢日出發時就真係夠晒聲勢浩盪喇，大班「吉S粉」一早就預定巴士送吉吉去機場，車程期間仲一直為大家唱歌，好似大家齊齊出門去旅行咁呀。