日本18種住法｜周吉佩獲吉S粉包車送機 可能住兇宅老婆護身符隨身
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無線娛樂新聞台報導：已經出發到日本同 李佳芯 拍攝全新節目《日本18種住法》嘅 周吉佩 ，呢日出發時就真係夠晒聲勢浩盪喇，大班「吉S粉」一早就預定巴士送吉吉去機場，車程期間仲一直為大家唱歌，好似大家齊齊出門去旅行咁呀。
雖然出發前一晚因為睇節目資料搞到失眠，不過吉吉同大家一齊出發就疲勞盡消，仲話有呢次經驗之後，會考慮籌辦一次Fans大旅行咁話喎。
今次同Ali合作拍新節目之餘，吉吉仲帶埋結他同行，仲已經同被指係「魔音」嘅Ali研究齊齊唱歌擺脫呢個封號，而呢次去唔同地方要過夜，仲有可能要入住兇宅，吉吉嘅太太就準備晒護身符，要佢隨時戴住傍身，就連囡囡都詐形問佢點解要出門呀。
網民點睇？
只在乎曾經擁有 不在乎天長地久，有花須折直須折 莫待無花空截枝。
吉吉，把握當下，享受成果可也。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台